Колумбус
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в ДТП пострадали 41-летняя женщина и 8-летняя девочка

На трассе М-4 «Дон» в аварии пострадали два человека.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось утром 10 августа на трассе М-4 «Дон».

По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель автомобиля «Киа Сид» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущего автомобиля «Мицубиси Паджеро», под управлением 44-летнего водителя. В результате чего транспортные средства столкнулись.

Травмы получили 41-летняя женщина и 8-летняя девочка. Пострадавших доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.