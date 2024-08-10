В Ростовской области в ДТП пострадали 41-летняя женщина и 8-летняя девочка

В Ростовской области в аварии пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Происшествие случилось утром 10 августа на трассе М-4 «Дон».
По предварительной информации ведомства, 42-летний водитель автомобиля «Киа Сид» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущего автомобиля «Мицубиси Паджеро», под управлением 44-летнего водителя. В результате чего транспортные средства столкнулись.
Травмы получили 41-летняя женщина и 8-летняя девочка. Пострадавших доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.