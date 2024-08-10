Военкор Коц заявил о смене тактики ВСУ в Курской области

В Курской области пятый день идут бои с ВСУ. По оценкам российских военкоров, противник хочет выйти на трассу, ведущую из Курска в Рыльск. Крупные населенные пункты (Суджу и Коренево) украинцы теперь пытаются не захватить, а обойти стороной. Россия тем временем отбила село Мартыновка, которое находится на дороге между Суджей и Курском. Минобороны РФ также перебросило в регион тяжелую технику, включая танки, которые уже вышли на боевые позиции.