Капитан теплохода украл более пяти тонн топлива в Киренском районе

Жителю города Усть-Кута, которого ранее устроил на работу капитан судна, предложили продать дизельное топливо по низкой цене. Мужчина согласился, даже не смотря на то, что знал, что топливо будет похищено с теплохода. Далее покупатель, тоже знакомый капитана, перевел на счет начальника 175 тысяч рублей. Топливо откачивали с помощью помпы в цистерну бензовоза.