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Капитан теплохода украл более пяти тонн топлива в Киренском районе

Ущерб составил 325 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Используя служебное положение, капитан теплохода похитил более пяти тонн дизельного топлива с судна на реке Лена. Сумма ущерба составила 325 тысяч рублей. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Жителю города Усть-Кута, которого ранее устроил на работу капитан судна, предложили продать дизельное топливо по низкой цене. Мужчина согласился, даже не смотря на то, что знал, что топливо будет похищено с теплохода. Далее покупатель, тоже знакомый капитана, перевел на счет начальника 175 тысяч рублей. Топливо откачивали с помощью помпы в цистерну бензовоза.

— Следователи завели уголовное дело за хищение имущества с использованием служебного положения. Наказание предусматривает до 6 лет лишения свободы со штрафом, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На данный момент расследование продолжается. А мужчинам запрещено выезжать из страны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что нарушителя ПДД нашли в Иркутске благодаря видеозаписи в социальных сетях.