Стало известно состояние пострадавших в ДТП на М‑12 в Сергачском районе

Как сообщал сайт Pravda-nn.ru, ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых «Газелей» произошло в субботу, 10 августа, около 03.17. Микроавтобус двигался в сторону Москвы и столкнулся со стоящим в попутном направлении грузовиком.