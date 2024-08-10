Стало известно состояние пострадавших в ДТП на М‑12 в Сергачском районе

Двое пострадавших госпитализированы после ДТП на М-12 в Сергачском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на Центр медицины катастроф.
«Двое госпитализированы, ещё 15 человек отправлены на амбулаторное лечение, в том числе 1 ребенок», — говорится в сообщении.
Также в МЧС уточнили возраст погибшего водителя «Газели» — мужчине было 29 лет.
Как сообщал сайт Pravda-nn.ru, ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых «Газелей» произошло в субботу, 10 августа, около 03.17. Микроавтобус двигался в сторону Москвы и столкнулся со стоящим в попутном направлении грузовиком.