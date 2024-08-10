В Челябинске легковушка перевернулась после тройного ДТП на крупном перекрестке

Столкновение трех автомобилей произошло в Челябинске на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов. После ДТП одна из машин перевернулась. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в аварии есть пострадавшие.
— Вблизи дома № 7 по Комсомольскому проспекту в 15:44 часов произошло столкновение между автомобилями ВАЗ-21099, Renault Sandero и Mazda, — уточнили в ведомстве. — В результате ДТП травмы получили два пассажира Renault Sandero.
Момент столкновения машин попал на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, водитель «девятки» выехал на перекресток на высокой скорости, когда для него горел красный сигнал светофора.