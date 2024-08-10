Житель Волгограда открыл стрельбу по мужчине и женщине

— По данным следствия, 10 августа подозреваемый во дворе своего домовладения произвел прицельные выстрелы из охотничьего ружья в жену и соседа. Пострадавшие с огнестрельными ранениями госпитализированы в реанимационное отделение больницы. Их состояние медики оценивают как крайне тяжелое, — прокомментировала происшествие официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. — Злоумышленник задержан.