Мошенники обманули нижегородца на 5 млн рублей

Мошенники выманили у жителя Арзамасского района свыше 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
Как рассказали в полиции, для обмана нижегородца преступники использовали известную схему мошенничества. Позвонив ему, они представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали, что третьи лица пытаются оформить на него кредит. По его указаниям мужчина оформил кредиты в трех разных банках на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
Все эти деньги он перевел на продиктованный мошенниками банковский счет. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Сейчас расследование этого дела продолжается.