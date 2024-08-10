Мошенники обманули нижегородца на 5 млн рублей

Как рассказали в полиции, для обмана нижегородца преступники использовали известную схему мошенничества. Позвонив ему, они представились сотрудниками правоохранительных органов и рассказали, что третьи лица пытаются оформить на него кредит. По его указаниям мужчина оформил кредиты в трех разных банках на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.