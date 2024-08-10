10 «инфоцыган» осудят в Татарстане за торговлю на криптобиржах

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ, в 2021 году они создали в Казани ООО «Атлант». В период с августа 2021 года по январь 2023 года злоумышленники предоставляли «услуги» по обучению финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке и криптобиржах. В результате их деятельности было похищено свыше 36 млн рублей. Пострадавшими по делу проходят 63 человека.