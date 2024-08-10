ВСУ применили беспилотники против армии Мали, пишут СМИ

«Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, <…> они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали, <…> против малийского правительства», — говорится в сюжете.
Ранее французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения.
Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова, Киев, не имея возможности победить Россию на поле боя, решил открыть «второй фронт» в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве странах.
Мали в понедельник разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер в среду также заявил о разрыве отношений с Украиной.
В среду замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара заявил РИА Новости, что Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности ООН для расследования заявлений о поддержке Киевом вооруженных группировок на севере Мали.