«Сразу показалось, что дома кто-то был»: В Ростовской области 20-летний вор обчистил квартиру, пока хозяева отдыхали в отпуске

Когда семья вернулась после отдыха, то хозяйка заметила что-то неладное. Женщина заподозрила, что в доме кто-то был. Она увидела, что на месте нет денег и ювелирных украшений, которые лежали в шкатулке в спальне. Взволнованная хозяйка жилища сразу же обратилась в полицию.