«Сразу показалось, что дома кто-то был»: В Ростовской области 20-летний вор обчистил квартиру, пока хозяева отдыхали в отпуске

В Ростовской области местную жительницу после летнего отпуска ждал неприятный сюрприз. Пока женщина вместе с семьей отдыхала, то частный дом обчистили. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 10 августа.
СРАЗУ ЗАМЕТИЛА ПРОПАЖУ.
Когда семья вернулась после отдыха, то хозяйка заметила что-то неладное. Женщина заподозрила, что в доме кто-то был. Она увидела, что на месте нет денег и ювелирных украшений, которые лежали в шкатулке в спальне. Взволнованная хозяйка жилища сразу же обратилась в полицию.
Правоохранители позже смогли задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила порядка 69 400 рублей.
ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ.
Выяснилось, что вор пробрался в дом через открытое окно и вынес все ценные вещи. Украденное он продал, а деньги потратил на свои нужды. Отметим, что ранее местный житель уже был судим за аналогичное преступление.
— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.