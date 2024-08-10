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«Сразу показалось, что дома кто-то был»: В Ростовской области 20-летний вор обчистил квартиру, пока хозяева отдыхали в отпуске

Дом семьи из-под Ростова обчистили во время отпуска, подозреваемого нашли.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области местную жительницу после летнего отпуска ждал неприятный сюрприз. Пока женщина вместе с семьей отдыхала, то частный дом обчистили. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области 10 августа.

СРАЗУ ЗАМЕТИЛА ПРОПАЖУ.

Когда семья вернулась после отдыха, то хозяйка заметила что-то неладное. Женщина заподозрила, что в доме кто-то был. Она увидела, что на месте нет денег и ювелирных украшений, которые лежали в шкатулке в спальне. Взволнованная хозяйка жилища сразу же обратилась в полицию.

Правоохранители позже смогли задержать подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сумма ущерба составила порядка 69 400 рублей.

ЗАКЛЮЧЕН ПОД СТРАЖУ.

Выяснилось, что вор пробрался в дом через открытое окно и вынес все ценные вещи. Украденное он продал, а деньги потратил на свои нужды. Отметим, что ранее местный житель уже был судим за аналогичное преступление.

— Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — уточнили в пресс-службе регионального ведомства.