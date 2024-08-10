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В Шымкенте вновь разгорелся крупный пожар

10 августа в Енбекшинском районе на частной территории загорелись строительные материалы, дрова и разлитое дизельное топливо, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 100 кв. м.

«Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности».

говорится в сообщении.
пожары