В Шымкенте вновь разгорелся крупный пожар

По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 100 кв. м.
«Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности».
10 августа в Енбекшинском районе на частной территории загорелись строительные материалы, дрова и разлитое дизельное топливо, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 100 кв. м.
«Благодаря слаженным действиям спасателей пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. МЧС просит предпринимателей соблюдать правила пожарной безопасности».