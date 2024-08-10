«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 15.10 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров… 16.45 — населенный пункт Желанное Второе — город Донецк (Кировский район): два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Кроме того, с 14.45 до 18.50 мск украинские войска обстреляли Горловку, выпустив по ней шесть «натовских» снарядов аналогичного калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Кировский район расположен на юго-западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.