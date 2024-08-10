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В восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской и Житомирской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: Reuters

По данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит около восьми часов. На Винницкую, Полтавскую и Харьковскую области тревога распространилась в 19.54 мск. В остальных указанных регионах тревога была объявлена в 20.00.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.