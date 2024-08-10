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Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Из Курской области эвакуировали уже более 76 тысяч жителей, сообщила пресс-служба МЧС.

Источник: © РИА Новости

«В круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб по оказанию помощи населению. Приоритетным направлением сейчас является отселение жителей в безопасные регионы. Всего с начала данной работы было эвакуировано более 76 тысяч человек», — отметили в ведомстве.

В регионах развернули 60 пунктов временного размещения, в которых находятся более 4,3 тысячи человек. Кроме того, в ПВР увеличивают количество резервных мест. Некоторые жители разместились у родственников и близких.

Во всех ПВР люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, подчеркнули в МЧС. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявления на денежные выплаты.

Для вывоза жителей из опасных районов используется автомобильный и железнодорожный транспорт, создан резерв автобусов.

Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.