Из Курской области эвакуировали более 76 тысяч человек

«В круглосуточном режиме продолжает работу оперативный штаб по оказанию помощи населению. Приоритетным направлением сейчас является отселение жителей в безопасные регионы. Всего с начала данной работы было эвакуировано более 76 тысяч человек», — отметили в ведомстве.