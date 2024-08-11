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В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар», — написал он.

Смирнов также добавил, что на место ЧП выехали все экстренные службы.