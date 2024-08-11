В Курске сбитая украинская ракета упала на жилой дом

«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар», — написал он.
Смирнов также добавил, что на место ЧП выехали все экстренные службы.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Сбитая украинская ракета упала на жилой дом в Курске, возник пожар, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Сегодня сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске. Возник пожар», — написал он.
Смирнов также добавил, что на место ЧП выехали все экстренные службы.