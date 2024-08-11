В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе — на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка).