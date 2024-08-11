В Сербии в акциях против добычи лития участвовали до 27 тысяч человек

БЕЛГРАД, 11 авг — РИА Новости. В протестах против добычи лития в Сербии в субботу участвовали до 27 тысяч человек, произошли серьезные нарушения правопорядка, заявил вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич.
Противники добычи лития в Сербии вечером в субботу после митинга и шествия по перекрытым центральным улицам Белграда блокировали мост на международной трассе Будапешт-Салоники, а затем работу центрального железнодорожного вокзала.
«МВД Сербии сообщает, что после окончания протеста на площади Теразие произошли серьезные нарушения общественного порядка и закона», — цитирует заявление Дачича пресс-служба МВД.
Отмечается, что сам митинг в центре Белграда, начавшийся в 19.00 (20.00 мск), прошел мирно.
«По оценкам полиции, было от 24 до 27 тысяч человек, но после митинга организаторы поступили вопреки тому, что написали в заявке на проведение массового собрания, нарушив общественный порядок, а также блокировав международное транспортное сообщение, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан», — указал вице-премьер Сербии.
Он также отметил, что центральный железнодорожный вокзал Белграда был блокирован «по сценарию цветных революций». Глава МВД подчеркнул, что все, кто в ходе акции совершил уголовные преступления и правонарушения, понесут ответственность.
В Сербии продолжаются протесты, вызванные планами по добыче и переработке содержащего литий минерала на западе страны. В субботу массовая акция прошла под девизом «Рудника не будет», организаторы назвали себя экологическими движениями Сербии. Ранее акции в разных городах страны поддержала прозападная оппозиция и СМИ.
Сербский президент Александр Вучич накануне заявил, что получил официальную информацию из РФ о готовящемся в его стране государственном перевороте. Глава сербского государства добавил, что «те, кто мечтает что-то сделать», не смогут этого осуществить и граждане не должны беспокоиться.
МВД Сербии отчиталось в пятницу о задержании четырех человек по подозрению в подготовке беспорядков на митинге в субботу. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич призвал граждан соблюдать мир и порядок на акции и предупредил, что каждое нарушение закона будет пресечено.
Власти Сербии 19 июля подписали с ЕС меморандум о стратегическом партнерстве в области сырьевых ресурсов, электробатарей и электроавтомобилей и письмо о намерениях. Вучич заявлял, что ожидает от проекта по добыче и переработке лития с ЕС и конкретно ФРГ не менее 6 миллиардов евро прямых иностранных инвестиций. По его расчетам, в случае создания полного цикла производства официальный Белград поднимет ВВП на 16,4%, на первом этапе — на 4% больше показателей ВВП 2023 года (около 75 миллиардов долларов по данным Всемирного банка).
Вучич в июне допустил возможность начала добычи лития в стране металлургической компанией Rio Tinto Sinfer в 2028 году.
Нынешний председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, на тот момент сербский премьер, сообщила в январе 2022 года, что правительство Сербии официально отказалось от проекта с австралийско-британским концерном Rio Tinto по добыче лития на северо-западе страны, вызвавшего массовые протесты с инцидентами.
Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила ранее, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.
Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем «наивысшим экологическим и технологическим стандартам». Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов.