В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки

Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы.
«На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — написал он.
Подчеркивается, что на месте работают несколько бригад скорой помощи.
Кроме того, на место ЧП выехали заместитель врио главы Курской области Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.
«Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка», — подчеркнул Смирнов.
При этом региональный главк МЧС России ранее сообщил, что несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, 30 эвакуированы.