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В Курске 13 мирных жителей пострадали из-за украинской атаки

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Из-за украинской атаки на Курск пострадали 13 человек, два из них — в тяжелом состоянии, на месте работают несколько бригад скорой помощи, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Источник: Мэр Курска Игорь Куцак

Ранее Смирнов сообщил, что сбитая украинская ракета упала на жилой дом в городе Курске, возник пожар, на место выехали все экстренные службы.

«На месте падения на многоэтажный дом обломков сбитой украинской ракеты в Курске работают все оперативные службы. К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии», — написал он.

Подчеркивается, что на месте работают несколько бригад скорой помощи.

Кроме того, на место ЧП выехали заместитель врио главы Курской области Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак.

«Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка», — подчеркнул Смирнов.

При этом региональный главк МЧС России ранее сообщил, что несущие конструкции жилого дома в Курске, куда упала сбитая украинская ракета, не повреждены, пожар ликвидирован, спасены 15 человек, 30 эвакуированы.