Нескольким военным США и коалиции потребовалась медпомощь после удара по объекту в Сирии

Как он отметил, «нескольким военным США и коалиции была оказана медицинская помощь в связи с тем, что они получили легкие травмы». Среди них были те, кто «отравился дымом». По словам должностного лица, другие военные «проходят осмотр на предмет наличия черепно-мозговых травм». «В целях предосторожности нескольких военных доставили в другое место для проведения дальнейшего обследования. Опасных для жизни травм нет», — пояснил собеседник.
По его словам, «никто из военнослужащих США не получил вчера тяжелых ранений, когда была осуществлена атака с применением беспилотника». При ударе «был нанесен ущерб одному комплексу объектов». Чиновник добавил, что «военные все еще проводят оценку причиненного ущерба». «Ни одна из группировок не заявила о своей ответственности за эту атаку», — отметил он.
Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил 9 августа, что авиабаза американских сил в Сирии подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.