Нескольким военным США и коалиции потребовалась медпомощь после удара по объекту в Сирии

Как он отметил, «нескольким военным США и коалиции была оказана медицинская помощь в связи с тем, что они получили легкие травмы». Среди них были те, кто «отравился дымом». По словам должностного лица, другие военные «проходят осмотр на предмет наличия черепно-мозговых травм». «В целях предосторожности нескольких военных доставили в другое место для проведения дальнейшего обследования. Опасных для жизни травм нет», — пояснил собеседник.