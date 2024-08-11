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Нескольким военным США и коалиции потребовалась медпомощь после удара по объекту в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Несколько военнослужащих США и международной коалиции во главе с Вашингтоном были вынуждены обратиться за медицинской помощью после атаки с применением беспилотника на военный объект в Сирии 9 августа. Об этом сообщил в субботу ТАСС американский чиновник.

Источник: AP 2023

Как он отметил, «нескольким военным США и коалиции была оказана медицинская помощь в связи с тем, что они получили легкие травмы». Среди них были те, кто «отравился дымом». По словам должностного лица, другие военные «проходят осмотр на предмет наличия черепно-мозговых травм». «В целях предосторожности нескольких военных доставили в другое место для проведения дальнейшего обследования. Опасных для жизни травм нет», — пояснил собеседник.

По его словам, «никто из военнослужащих США не получил вчера тяжелых ранений, когда была осуществлена атака с применением беспилотника». При ударе «был нанесен ущерб одному комплексу объектов». Чиновник добавил, что «военные все еще проводят оценку причиненного ущерба». «Ни одна из группировок не заявила о своей ответственности за эту атаку», — отметил он.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил 9 августа, что авиабаза американских сил в Сирии подверглась атаке беспилотного летательного аппарата.