Стали известны подробности дела о поставке некачественных бронежилетов

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что денежные средства, полученные преступным путем — в качестве оплаты за реализацию контракта (с Минобороны РФ — ред.), поступили на расчетные счета ООО “ГК “Пикет” и были направлены на приобретение долей в указанных организациях, а также на приобретение недвижимого имущества”, — говорится в документах.