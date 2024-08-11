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Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

Минобороны: Ка-52 ночью нанесли удары по живой силе ВСУ в Курской области.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экипажи российской армейской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны также опубликовало видео ударов.

После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. В ведомстве добавили, что по докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.