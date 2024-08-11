Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экипажи российской армейской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.