Российские вертолеты нанесли удары по ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Экипажи российской армейской авиации в ночное время суток на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.
«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по разведанным целям», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны также опубликовало видео ударов.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. В ведомстве добавили, что по докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.