Ночью приходили смс с угрозами: 9-летняя девочка и ее отец стали жертвами аферистов в Забайкалье

С каждым днем аферистские схемы становятся изощреннее. А чтобы получить «круглую сумму», мошенники готовы даже манипулировать детьми. С такой ситуацией столкнулся 40-летний житель Забайкальского края. Неизвестный стал угрожать его 9-летней дочери, чтобы получить деньги.
— В отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратился мужчина и сообщил о хищении денежных средств с его банковской карты. Оперативники выяснили, что ночью девятилетней дочери заявителя пришло смс-сообщение, с требованием погасить кредитную задолженность, — поделились в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Возможно, чтобы девочка не проигнорировала сообщения или по каким-то другим причинам, аферист стал угрожать школьнице. Ей пришло сообщение, в котором неизвестный обещал завести уголовное дело на всю семью, если она не выполнит его условия.
— Испугавшись, девочка согласилась выполнять все требования неизвестных. Так, она отправила данные банковской карты отца, а после все приходящие на его сотовый телефон смс-коды, тем самым предоставив злоумышленникам доступ к личному кабинету банка, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Заполучив все необходимые данные, аферисты оформили на имя жителя Забайкальского края кредитную карту. Заемные 140 тысяч рублей мошенники перевели на свои счета. Сейчас правоохранители завели уголовное дело и занимаются поиском обманщиков.