МО: Ка-52 ночью нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удары по ВСУ в приграничном районе Курской области. О ночной охоте «Аллигаторов» сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений украинских войск в приграничном районе Курской области.
Были применены неуправляемые авиационные ракеты С-8. Удар наносился по разведанным целям.
Все указанные цели были успешно уничтожены, добавили в ведомстве.
Общие потери ВСУ за время боевых действий на Курском направлении уже составили до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, сообщили ранее в Минобороны.
Ударом ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» военные РФ уничтожили командный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в приграничном районе Курской области. Ликвидирован командный состав подразделения в количестве 15 человек.