В Челябинской области ликвидировано 6 подпольных нарколабораторий, изъято 320 кг зелья

«В результате комплексной работы на территории Челябинской области второй год подряд удается не допустить роста смертности от отравления наркотиками. За семь месяцев 2024 года зарегистрировано 275 летальных исходов, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го», — отмечается в комментарии.