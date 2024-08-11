В Челябинской области ликвидировано 6 подпольных нарколабораторий, изъято 320 кг зелья

За это время полицейские изъяли почти 320 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
«Возбуждено 11 уголовных дел о производстве наркотиков, выявлено три преступления, связанных с контрабандой сильнодействующих веществ», — говорится в комментарии регионального Главка МВД.
Также есть шесть уголовных дел, связанных с организацией преступного сообщества, задержаны 90 активных участников таких групп.
В целом же зарегистрировано порядка 4 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 70% которых связаны со сбытом наркотиков.
«В результате комплексной работы на территории Челябинской области второй год подряд удается не допустить роста смертности от отравления наркотиками. За семь месяцев 2024 года зарегистрировано 275 летальных исходов, что на 20,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го», — отмечается в комментарии.