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Экипажи танков Т-72Б3М ударили по технике ВСУ в приграничье Курской области

Экипажи танков Т-72Б3М Вооруженных сил (ВС) России нанесли поражение боевой технике и живой силе украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Об этом 11 августа сообщили в Минобороны, предоставив фрагмент боевой работы танкистов.

На кадрах видно, как танковые подразделения ВС РФ заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях и уничтожают мобильные бронегруппы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Экипажи танков ведут огонь по противнику и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности или в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Отстрелявшись, танкисты меняют позиции для исключения ответного огня артиллерии ВСУ или атаки танков дронами-камикадзе. На этот случай боевые машины оснащены современным комплексом защиты, который включает средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и усиленную динамическую защиту.

Дополнительную безопасность танкистам обеспечивает группа прикрытия: мотострелки следят за воздушным пространством и готовы противостоять группам противника, если те окажутся неподалеку. Успешному выполнению задач также способствует всестороннее своевременное обеспечение снарядами, ГСМ и экипировкой, добавили в оборонном ведомстве.

10 августа Минобороны РФ показало, как экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков с управляемым вектором тяги Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил РФ минувшей ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

Кроме того, 10 августа оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники. Отмечается, что ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи ВС РФ уничтожили 15 боевиков.

6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.