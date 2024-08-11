Экипажи танков Т-72Б3М ударили по технике ВСУ в приграничье Курской области

Кроме того, 10 августа оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники. Отмечается, что ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи ВС РФ уничтожили 15 боевиков.