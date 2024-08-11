Генпрокуратура потребовала арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

О задержании замглавы ГУ МЧС по Кубани стало известно 2 августа. Генеральная прокуратура России 3 августа подала иск в краснодарский краевой суд об изъятии имущества Симоненко и его семьи. Уточнялось, что ГП требует «обратить взыскание на имущество в доход государства». Ответчиками по иску выступают Симоненко, а также его жена, две дочери, зять и отец. По данным правоохранительных органов, у членов семьи Симоненко обнаружено имущество, не подтвержденное легальными доходами.