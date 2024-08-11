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Генпрокуратура потребовала арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

Генпрокуратура требует наложить арест на офисное здание, где расположены межрайонные отделы судебных приставов, принадлежащее замглавы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко. Об этом 11 августа сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По информации источника, в 2014 году Симоненко приобрел земельный участок с нежилым зданием площадью более 6 тыс. кв. м стоимостью 21 млн рублей в Краснодаре на улице Ставропольской. После он сдавал его в аренду.

«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — проинформировали в правоохранительных органах.

По предварительным данным, общая стоимость аренды здания, в котором помимо прочего также расположены стоматологическая клиника, парикмахерская и компания по оказанию юридических услуг, составляла 200 тыс. рублей.

Ранее, 5 августа, источник «Известий» сообщил, что суд принял решение арестовать имущество Симоненко. Отмечается, что арест наложен на имущество чиновника, которое он оформил на своего сына.

О задержании замглавы ГУ МЧС по Кубани стало известно 2 августа. Генеральная прокуратура России 3 августа подала иск в краснодарский краевой суд об изъятии имущества Симоненко и его семьи. Уточнялось, что ГП требует «обратить взыскание на имущество в доход государства». Ответчиками по иску выступают Симоненко, а также его жена, две дочери, зять и отец. По данным правоохранительных органов, у членов семьи Симоненко обнаружено имущество, не подтвержденное легальными доходами.

Прокуратура
расследование