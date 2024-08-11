Генпрокуратура потребовала арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

По информации источника, в 2014 году Симоненко приобрел земельный участок с нежилым зданием площадью более 6 тыс. кв. м стоимостью 21 млн рублей в Краснодаре на улице Ставропольской. После он сдавал его в аренду.
«Там же находятся два отдела судебных приставов. Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства», — проинформировали в правоохранительных органах.
По предварительным данным, общая стоимость аренды здания, в котором помимо прочего также расположены стоматологическая клиника, парикмахерская и компания по оказанию юридических услуг, составляла 200 тыс. рублей.
Ранее, 5 августа, источник «Известий» сообщил, что суд принял решение арестовать имущество Симоненко. Отмечается, что арест наложен на имущество чиновника, которое он оформил на своего сына.
О задержании замглавы ГУ МЧС по Кубани стало известно 2 августа. Генеральная прокуратура России 3 августа подала иск в краснодарский краевой суд об изъятии имущества Симоненко и его семьи. Уточнялось, что ГП требует «обратить взыскание на имущество в доход государства». Ответчиками по иску выступают Симоненко, а также его жена, две дочери, зять и отец. По данным правоохранительных органов, у членов семьи Симоненко обнаружено имущество, не подтвержденное легальными доходами.