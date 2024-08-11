Сильным ветром сорвало крыши у половины домов в селе в Актюбинской области (видео)

Напомним, 8 августа на станцию скорой помощи в Актобе поступил вызов с завода ферросплавов. Сообщалось, что произошел удар молнией. По прибытии медики увидели лежащего во дворе мужчину, которому было около 35 лет. По словам коллег, после ужина работник вышел на улицу, в окно они увидели, как его ударило молнией, и он упал. Спасти его не удалось.