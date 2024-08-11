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В Иркутске вынесли приговор разработчикам по делу о пытках в СИЗО

Потерпевшими стали участники бунта в колонии № 15 в Ангарске.

Источник: AP 2023

Куйбышевский районный суд Иркутска вынес приговор четверым «разработчикам» — заключённым, которых признали виновными в пытках других заключённых в СИЗО-1.

Потерпевшими по данному делу проходили осуждённые из колонии ИК-15 в Ангарске, доставленные в иркутское СИЗО после бунта в колонии в 2020 году.

По словам правозащитницы Натальи Хроменковой, четверо разработчиков получили к своим срокам дополнительно от 6,5 до 8 лет. Сообщается, что они пытали семерых сокамерников. Судя по карточке дела на сайте суда, в качестве пыток использовались насильственные действия сексуального характера. Ранее по делу о пытках осудили пятерых сотрудников СИЗО.