В Иркутске вынесли приговор разработчикам по делу о пытках в СИЗО

По словам правозащитницы Натальи Хроменковой, четверо разработчиков получили к своим срокам дополнительно от 6,5 до 8 лет. Сообщается, что они пытали семерых сокамерников. Судя по карточке дела на сайте суда, в качестве пыток использовались насильственные действия сексуального характера. Ранее по делу о пытках осудили пятерых сотрудников СИЗО.