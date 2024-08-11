Штурмовики Су-25 ударили авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по разведанным ранее целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены.
В этот же день оборонное ведомство показало, как экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары авиационными бомбами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничье Курской области.
10 августа Минобороны РФ показало, как экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков с управляемым вектором тяги Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил РФ минувшей ночью нанесли удар по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области.
В этот же день сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники. По информации Минобороны, ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков.
6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.