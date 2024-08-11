Ночью в Омске загорелся жилой дом на 1-й Енисейской

Сегодня в первом часу ночи на 1-й Енисейской вспыхнул пожар. Горел двухквартирный частный дом.
В тушении были задействованы 5 единиц техники и 21 сотрудник МЧС России. Трое жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда МЧС.
«На момент прибытия 1-го подразделения горели веранды двух квартир и кровля дома на всей площади, внутри было сильное задымление», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области «КП- Омск».
Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Пострадали веранды двух квартир, кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка дома.
В результате происшествия погибших и травмированных нет. Причина пожара и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.