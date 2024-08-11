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Ночью в Омске загорелся жилой дом на 1-й Енисейской

Причина пожара пока неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в первом часу ночи на 1-й Енисейской вспыхнул пожар. Горел двухквартирный частный дом.

В тушении были задействованы 5 единиц техники и 21 сотрудник МЧС России. Трое жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда МЧС.

«На момент прибытия 1-го подразделения горели веранды двух квартир и кровля дома на всей площади, внутри было сильное задымление», — сообщили в ГУ МЧС по Омской области «КП- Омск».

Площадь возгорания составила около 150 кв. м. Пострадали веранды двух квартир, кровля, потолочное перекрытие и внутренняя отделка дома.

В результате происшествия погибших и травмированных нет. Причина пожара и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.