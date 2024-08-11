Глава СКР взял под контроль ситуацию с дорогой и мостом в Башкирии

Сельчане рассказали главе ведомства, что разрушенная дорога соединяет с районным центром 13 населенных пунктов. На сегодняшний день она находится в непригодном состоянии. Поверхность ее — это сплошные ямы, есть сильная колейность. Когда идет дождь или тает снег, то ее полотно размывается. Это все осложняет проезд транспортных средств, в том числе школьных автобусов и автомобилей экстренных служб. Также затруднен проезд к домовладениям, многие местные жители не могут добираться до социально значимых объектов.