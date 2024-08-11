Глава СКР взял под контроль ситуацию с дорогой и мостом в Башкирии

Жители Салаватского района пожаловались главе следственного комитета России Александру Бастрыкину на плохое состояние автомобильной дороги и разрушенный мост.
По словам обратившихся, их никто не ремонтирует, а многочисленные жалобы к местным властям результатов не приносят.
Сельчане рассказали главе ведомства, что разрушенная дорога соединяет с районным центром 13 населенных пунктов. На сегодняшний день она находится в непригодном состоянии. Поверхность ее — это сплошные ямы, есть сильная колейность. Когда идет дождь или тает снег, то ее полотно размывается. Это все осложняет проезд транспортных средств, в том числе школьных автобусов и автомобилей экстренных служб. Также затруднен проезд к домовладениям, многие местные жители не могут добираться до социально значимых объектов.
Кроме того, в деревне Баш-Ильчикеево разрушился аварийный мост через реку Сикияз. Установленную временную переправу регулярно затапливает. До сегодняшнего дня работы по ремонту моста и участка дороги никто не проводил.
— Многочисленные обращения местных жителей в местную администрацию результатов не принесли, — отметили в СКР.
В региональном следственном комитете в связи с этим начали процессуальную проверку.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РБ Владимиру Архангельскому доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате.