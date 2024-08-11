Телефонный рецидивист — житель Актюбинской области вновь попал за решетку за ложное сообщение о бомбе

Для убедительности, мужчина сообщил полицейским, что бомба, якобы, должна взорваться уже через два часа, пишет ИА El.kz со ссылкой на «Диапазон».
Специализированные службы выехали на место предполагаемого происшествия, бомбу, естественно, не нашли, но зато сумели задержать мужчину за ложный вызов.
Когда он оказался на скамье подсудимых, выяснилось, что он — опытный телефонный «террорист». В 2009 году, когда ему было 14 лет, он уже вызывал полицию и сообщал о бомбе, но тогда реального срока не получил.
В 2019 году история повторилась — после ссоры с бывшей женой, он снова позвонил по хорошо уже знакомому номеру и заявил полицейским, что заминирована кандыагашская школа № 5. Тогда за это сообщение он получил три года лишения свободы.
На этот раз мужчина получил 2 года тюрьмы. В исправительном учреждении мужчина также пройдет курс принудительного лечения от алкоголизма.