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Расчет РСЗО «Торнадо-С» разнес колонну бронетехники ВСУ в приграничье Курской области

Расчет современной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разгромил колонну бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, сообщило 11 августа Минобороны РФ и показало фрагмент боевой работы.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

После подтверждения оператором разведывательного БПЛА местонахождения колонны противника, расчет «Торнадо-С» поразил ее. В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава неприятеля, уточнили в военном ведомстве.

В этот же день Минобороны показало, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

10 августа Минобороны доложило о том, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники. Отмечалось, что ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков.

6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.