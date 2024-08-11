Расчет РСЗО «Торнадо-С» разнес колонну бронетехники ВСУ в приграничье Курской области

10 августа Минобороны доложило о том, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники. Отмечалось, что ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков.