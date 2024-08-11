Расчет РСЗО «Торнадо-С» разнес колонну бронетехники ВСУ в приграничье Курской области

После подтверждения оператором разведывательного БПЛА местонахождения колонны противника, расчет «Торнадо-С» поразил ее. В результате были уничтожены пять бронеавтомобилей и до 20 человек личного состава неприятеля, уточнили в военном ведомстве.
В этот же день Минобороны показало, как экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
10 августа Минобороны доложило о том, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники. Отмечалось, что ударом ракеты с термобарической головной частью по пункту временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи были уничтожены 15 боевиков.
6 августа ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области. Обстановка в регионе признана ЧС федерального характера. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Операция по уничтожению ВСУ продолжается.