Жительница Южноуральска перевела мошенникам-полицейским 350 тысяч рублей

Жительница Южноуральска стала жертвой мошеннической схемы про «закрытие встречного кредита» через новый заем. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
К полицейским за помощью обратилась 42-летняя женщина и рассказала историю обмана. Неизвестный мужчина написал ей в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Помешать преступникам и аннулировать их обращения в банк можно только одним способом — самой оформить «встречный» кредит, обналичить деньги и перевести их на «безопасные счета».
Поверив собеседнику, потерпевшая пошла в кредитное учреждение, где оформила заем на 350 тысяч рублей. Беспрекословно следуя инструкции лжеполицейского она перевела на указанные им банковские счета все деньги.
Уже позже женщина поняла, что ее обманули. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество».