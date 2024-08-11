Жительница Южноуральска перевела мошенникам-полицейским 350 тысяч рублей

К полицейским за помощью обратилась 42-летняя женщина и рассказала историю обмана. Неизвестный мужчина написал ей в мессенджере, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Помешать преступникам и аннулировать их обращения в банк можно только одним способом — самой оформить «встречный» кредит, обналичить деньги и перевести их на «безопасные счета».