Над пятью регионами РФ за ночь сбили 35 БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и тактических ракет “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей», — сказали там.