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Над пятью регионами РФ за ночь сбили 35 БПЛА

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа и тактических ракет “Точка-У” по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО 14 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Курской области, 16 БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над Белгородской областью и по одному БПЛА уничтожено над территориями Брянской и Орловской областей», — сказали там.