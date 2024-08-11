Мошенники начали использовать новую схему обмана

Как следует из сообщения ведомства, теперь злоумышленники обманывают граждан под предлогом перерасчёта пенсии.
На уловку мошенников уже попалась жительница Озёрска. Злоумышленники позвонили пенсионерке 1963 года рождения и под предлогом перерасчёта пенсии и попросили предоставить им доступ к аккаунту на Госуслугах.
После этого озерчанке рассказали об оформленных на её имя кредитах и потребовали перевести их на «безопасный счёт». Испугавшись, женщина отдала мошенникам личные сбережения, кредитные средства и деньги, занятые у знакомых, всего порядка 600 тысяч рублей.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области напоминают, что представители официальных органов никогда не связываются с гражданами посредством мессенджеров. Любая поступившая таким образом информация должна быть проверена, например, звонком по официальному номеру учреждения.