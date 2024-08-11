Мошенники начали использовать новую схему обмана

После этого озерчанке рассказали об оформленных на её имя кредитах и потребовали перевести их на «безопасный счёт». Испугавшись, женщина отдала мошенникам личные сбережения, кредитные средства и деньги, занятые у знакомых, всего порядка 600 тысяч рублей.