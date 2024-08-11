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Мужчина не смог справиться с течением горной реки и утонул в Алматинской области

Трагедия случилась в Каскеленском ущелье Карасайского района Алматинской области. 63-летний мужчина не смог справиться с течением горной реки Каскеленка и утонул, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК рассказали, что мужчина приехал на берег реки, чтобы отдохнуть с семьей и друзьями:

«Решив немного искупаться, он зашел в воду, но сильное течение горной реки его унесло. Оперативная группа РОСО обнаружила тело мужчины в километре от предположительного места происшествия и передала сотрудникам полиции».

Спасатели в очередной раз напоминают правила безопасности при отдыхе у горных рек:

  • не заходите в воду;
  • не стойте на камнях;
  • держитесь подальше от края речки;
  • следите за детьми;
  • избегайте рек во время дождя;
  • не переоценивайте свои силы.

5 августа 2024 года в Акмолинской области утонула семья из четырех человек, приехавшая на отдых из Астаны. Трагедия случилась на Арнасайском водохранилище в Аршалынском районе.

несчастный случай