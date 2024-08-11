Отправились в поход и перестали выходить на связь: Семейная пара бесследно исчезла во время отдыха в Бурятии

Это должна была быть обычная туристическая поездка. 45-летний Павел и 44-летняя Татьяна Урнышевы выехали из Улан-Удэ 1 августа. Супруги решили отдохнуть неделю в поселке Аршан Тункинского района, но спустя пару часов как добрались до пункта назначения перестали выходить на связь.
— Они приехали в Аршан 1 августа около 14−15 часов на машине. Остановились в одном из гостевых домов, но точное название места остановки не сказали. Также не говорили, куда направились и по какой тропе — возможно, пошли на Шумак, — рассказала КП-Иркутск дочь пропавших 21-летняя Дарья Урнышева.
Последний раз родители связались с дочерью около 16:00 и сказали, что вышли на тропу. После Дарья больше не смогла дозвониться маме и папе.
— Они собирались в поход на 7−8 дней. Прошло уже больше. Оба были одеты в походную одежду, взяли с собой трекинговые палки. С собой у них точно были два больших рюкзака с провизией и экипировкой для похода, — рассказывает Дарья.
Павел и Татьяна отправились в поход не первый раз. В социальных сетях женщины множество постов о восхождениях на пики, покорении горных хребтов и прогулок по тропам протяженностью 10 км. Супруги даже отпраздновали в походе в прошлом году 23 летнюю годовщину семьи.
— Пока никакой новой информации нет. Поисками занимаются полицейские и отряд «Лиза Алерт», — поделилась девушка.
Точно неизвестно даже как одеты супруги. Предположительно Павел Урнышев отправился в поход в темно-синей ветровке, черных спортивных брюках, трекинговых ботинках, черной бандане и с большим серым рюкзаком.
— Татьяна Урнышева предположительно была одета в камуфлированный костюм, трекинговые ботинки, цветную бандану. С собой у нее был большой темно-зеленый рюкзак с яркими салатовыми вставками, — сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
В Аршан семейная пара отправилась на синей Honda CR-V.
Поисками жителей Улан-Удэ занимаются полицейские и волонтеры. Фото: ПСО «Лиза Алерт».