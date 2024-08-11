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В Челябинской области молодой водитель влетел на встречке в автобус МАЗ и погиб

В Златоусте 18-летний парень на «Шевроле Нива» при повороте выехал на встречную полосу движения и столкнулся там с автобусом МАЗ. В результате водитель легкового автомобиля скончался на месте, а в автобусе пострадали пять взрослых и подросток, их увезли в больницу. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

Авария произошла в 12 часов 30 минут в субботу, 10 августа, на улице Таганайской.

— Управляя автомобилем «Шевроле Нива», 18-летний водитель, по предварительным данным, на изгибе дороги вправо, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке, где такой выезд запрещён, и столкнулся там со встречным автобусом МАЗ под управлением 54-летнего водителя, — рассказали в ГАИ. — Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний 2009 года рождения (15 лет), получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение.