В Челябинской области молодой водитель влетел на встречке в автобус МАЗ и погиб

— Управляя автомобилем «Шевроле Нива», 18-летний водитель, по предварительным данным, на изгибе дороги вправо, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения на участке, где такой выезд запрещён, и столкнулся там со встречным автобусом МАЗ под управлением 54-летнего водителя, — рассказали в ГАИ. — Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний 2009 года рождения (15 лет), получили телесные повреждения различной степени тяжести, госпитализированы в медицинское учреждение.