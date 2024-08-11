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Страшное ДТП в Румынии: Автомобиль влетел в столб — погибла гражданка Молдовы

По предварительной информации, водитель не справился с управлением авто и вылетел на обочину — в итоге его пассажирка скончалась.

Источник: Соцсети

Женщина из Молдовы погибла в страшном ДТП в Румынии.

75-летняя гражданка Молдовы, которая находилась в качестве пассажира в легковом автомобиле, погибла в страшном ДТП в румынском городе Беклян.

По данным полиции, за рулём автомобиля находился 24-летний гражданин Молдовы. По неизвестной причине он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с трассы и врезалась в столб.

От полученных травм пассажирка скончалась на месте. Тест на алкоголь показал, что водитель был трезв, передаёт moldpres.md.

Обстоятельства трагедии выясняются.