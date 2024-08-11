Боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении Минобороны.