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Боеприпас «Ланцет» уничтожил танк ВСУ в курском приграничье

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Барражирующий боеприпас «Ланцет» российских военных уничтожил танк Т-80 ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили движение танка Т-80 ВСУ. После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по танку противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в поражении украинского танка.

В ведомстве добавили, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса «Ланцет» танк боевиков ВСУ был полностью уничтожен.