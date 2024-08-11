Антикор подвел итоги борьбы с коррупцией за неделю

В Алматы выявили граждан, которые представляясь помощниками высокопоставленных лиц и сотрудниками правоохранительных органов. Обманом они завладели денежными средствами алматинца в сумме 45 тысяч долларов, под предлогом оказания содействия в принятии положительного решения по уголовному делу.