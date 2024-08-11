Колумбус
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Антикор подвел итоги борьбы с коррупцией за неделю

Целый ряд нарушений выявила Антикоррупционная служба Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Антикор подвел итоги борьбы с коррупцией за неделю.

Как сообщили в ведомстве, чаще всего коррупционные риски выявляли в таких отраслях, как: спорт, образование и дорожное строительство.

В строительной отрасли:

  • Нарушения при строительстве автодороги «Барбастау-Акжайык-Индер» Западно-Казахстанской области.
  • По рекомендациям Антикора в области Ұлытау и Актюбинской увеличены гарантийные сроки для реконструкции и строительства новых дорог до 5 и 7 лет.

В сфере образования:

  • В Туркестанской области завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания и участия в организованной преступной группе в целях хищения бюджетных средств.

В сфере спорта:

  • Задержан бывший директор ТОО «ФК Акжайык». Он подозревается в совершении хищения бюджетных средств путем обмана на общую сумму 57 миллионов тенге (119,4 тысячи долларов), выделенных Управлением физической культуры и спорта региона для футбольного клуба «Акжайык». Повод — оказанные услуги по тренировке детей в рамках договора подушевого финансирования по программе «Artsport».
  • 10 августа осудили президента федерации ОО «Жекпе-жек». Он признан виновным в подделке протоколов чемпионата мира по виду спорта «Жекпе-жек» («Единоборство») прошедшего в 2021 году в Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 3,6 миллиона тенге (7,5 тысячи долларов).

Также Антикоррупционная служба рассказала о случаях мошенничества.

В Алматы выявили граждан, которые представляясь помощниками высокопоставленных лиц и сотрудниками правоохранительных органов. Обманом они завладели денежными средствами алматинца в сумме 45 тысяч долларов, под предлогом оказания содействия в принятии положительного решения по уголовному делу.

В Астане изобличили мужчину, который подозревается в совершении мошенничества и подстрекательства другого лица к даче взятки в сумме 250 тысяч долларов должностным лицам госорганов за получение контракта на добычу полезных ископаемых.

В Западно-Казахстанской области изобличили лицо, занимавшееся вымогательством денег у субъекта предпринимательства за мнимое разрешение вопроса с госорганами.

Также к 9 годам лишение свободы осудили председателя правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов». За хищение денежных средств АО «НК “КазМунайГаз” на общую сумму 121,6 миллиона тенге (254,9 тысячи долларов).

На 5 лет лишения свободы осудили бывшего первого вице-министра ЧС Казахстана Кульштимбаева.

Завершили расследование в отношении жительницы столицы подозреваемой в хищении 100 миллионов тенге (209,6 тысячи долларов), путем обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаева.

А также ряд других фактов. Антикор призвал казахстанцев сообщать о фактах коррупции.