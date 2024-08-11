Спасатели МЧС выручили девушку на сапборде, заплывшую на 1 км от берега на озере Свирь

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщает, что спасатели на лодке вернули на берег уплывшую заплывшую на середину озера Свирь в Мядельском районе девушку на сапборде. Она не смогла вернуться к берегу самостоятельно.
Все произошло 10 августа. Помощь сотрудников МЧС потребовалась, поскольку сапборд унесло примерно за километр от берега ветром. Около 11.00 девушка начала кататься на приспособлении, а уже в 11.49 поступило сообщение с просьбой о помощи.
Спасатели пересадили туристку в лодку и доставили ее на берег вместе с сапбордом. Медпомощь девушке не требовалась.
Напомним, глубина озера Свирь составляет порядка 6 метров.