Под Новосибирском пятиклассника, который ставил детей на колени, отправили в спецприёмник

— По результатам деяний, запрещенных уголовным законом, действительно неоднократно проводились проверки следователями отдела МВД России и две проверки следователями СКР, по результатам которых отказано в возбуждении уголовных дел, так как подросток не достиг возраста в 14 лет. В настоящее время в районном суде решается вопрос о помещении подростка в учреждение закрытого типа, — сообщили родителям в СКР по Новосибирской области. И в итоге суд решил на время изолировать мальчика, от которого уже пострадали несколько детей.