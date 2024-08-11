За неделю екатеринбуржцы перевели мошенникам 28 млн рублей

В городе был организован масштабный профилактический рейд. На улицы вышли представители УМВД, включая участковых, оперативников, кинологов, автоинспекторов и других подразделений. Они предупреждали граждан о таких распространенных схемах обмана, как звонки от лжесиловиков, «сотрудников банка», «Госуслуг», лжеброкеров и других.