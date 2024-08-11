За неделю екатеринбуржцы перевели мошенникам 28 млн рублей

Только за прошедшую неделю в результате таких атак горожане лишились около 28 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
В городе был организован масштабный профилактический рейд. На улицы вышли представители УМВД, включая участковых, оперативников, кинологов, автоинспекторов и других подразделений. Они предупреждали граждан о таких распространенных схемах обмана, как звонки от лжесиловиков, «сотрудников банка», «Госуслуг», лжеброкеров и других.
В полиции отметили, что, несмотря на активные меры по информированию населения, мошенники продолжают находить новые способы обмана граждан. Так, на прошлой неделе менеджер одного из уральских предприятий доверилась незнакомцу и «инвестировала» в фальшивую криптобиржу 1,8 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в уральской столице пожилой мужчина стал жертвой мошенников, позвонивших ему под предлогом снятия квартиры в аренду.