Курьер телефонных мошенников из Минска забрал у пенсионеров более Br50 тысяч

Пожилая пара из Минска приняла за свою дочь звонок взволнованной женщины, которая утверждала, что стала виновницей ДТП, в котором водитель потеряла ребенка. Она сообщила, что переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего водитель, чтобы избежать наезда, врезался в стену, погиб ребенок. После этого трубку взяла «адвокат», которая предложила збежать уголовной ответственности, выплатив компенсацию. Пожилые люди согласились и передали злоумышленникам все свои сбережения — 5 000 долларов и 4 800 евро.