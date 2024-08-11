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Курьер телефонных мошенников из Минска забрал у пенсионеров более Br50 тысяч

Суд вынес приговор 23-летнему минчанину, обвиняемому в совершении мошенничества. Молодой человек уже имел судимость по уголовному делу.

Об этом пишет «Минск Новости» со ссылкой на прокуратуру Фрунзенского района.

Пожилая пара из Минска приняла за свою дочь звонок взволнованной женщины, которая утверждала, что стала виновницей ДТП, в котором водитель потеряла ребенка. Она сообщила, что переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего водитель, чтобы избежать наезда, врезался в стену, погиб ребенок. После этого трубку взяла «адвокат», которая предложила збежать уголовной ответственности, выплатив компенсацию. Пожилые люди согласились и передали злоумышленникам все свои сбережения — 5 000 долларов и 4 800 евро.

Таким же образом мошенники обманули еще одну пенсионерку из Молодечно, которая передала им 17 350 рублей.

После этого посредник был задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело. Он частично возместил причиненный имущественный ущерб.

В ходе следствия обвиняемый признал, что откликнулся на объявление в интернете о работе курьером, за которую обещали платить от 100 до 300 долларов. Оказалось, что ему предстояло перевозить деньги, притом все расходы за такси покрывал «наниматель».

Суд признал обвиняемого виновным в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет в условиях усиленного режима, а также штраф в размере 12 000 рублей. Кроме того, суд решил взыскать с него в пользу потерпевших 30 463,70 рублей в качестве компенсации за причиненный ущерб.