За ночь над Воронежской областью сбито около 15 БПЛА

Опасность атаки дронов на регион была объявлена около 1:00. После этого господин Гусев несколько раз в течение ночи сообщил о ликвидации беспилотиков, уничтожаемых силами ПВО и РЭБ. В результате падения осколков в Воронеже было повреждено административное здание, также обломки попали по коммунальному объекту, двум частным домам и машинам в облцентре.
По данным на 08:00, около 100 жителей города временно оставались без электричества. Сотрудники управ районов работают на месте проишествия, сообщили в мэрии Воронежа.
По улице Южно-Моравской в районе парка «Танаис» было временно приостановлено движение транспортадля устранения последствий падения осколков БПЛА, но сейчас движение снова открыто.