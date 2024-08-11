За ночь над Воронежской областью сбито около 15 БПЛА

Опасность атаки дронов на регион была объявлена около 1:00. После этого господин Гусев несколько раз в течение ночи сообщил о ликвидации беспилотиков, уничтожаемых силами ПВО и РЭБ. В результате падения осколков в Воронеже было повреждено административное здание, также обломки попали по коммунальному объекту, двум частным домам и машинам в облцентре.