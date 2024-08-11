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За ночь над Воронежской областью сбито около 15 БПЛА

В ночь с 10 на 11 августа над Воронежской областью было сбито около 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. По данным главы региона, пострадавших нет.

Опасность атаки дронов на регион была объявлена около 1:00. После этого господин Гусев несколько раз в течение ночи сообщил о ликвидации беспилотиков, уничтожаемых силами ПВО и РЭБ. В результате падения осколков в Воронеже было повреждено административное здание, также обломки попали по коммунальному объекту, двум частным домам и машинам в облцентре.

По данным на 08:00, около 100 жителей города временно оставались без электричества. Сотрудники управ районов работают на месте проишествия, сообщили в мэрии Воронежа.

По улице Южно-Моравской в районе парка «Танаис» было временно приостановлено движение транспортадля устранения последствий падения осколков БПЛА, но сейчас движение снова открыто.