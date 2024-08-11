Сразу нескольких жителей Омской области задержали за незаконный вылов осетров

Так на Иртыше около нефтебазы двое мужчин 1957 и 1961 годов рождения рыбачили с использованием запрещенных орудий лова. Среди их добычи оказалось четыре особи сибирского осетра. Эта рыба занесена в Красную книгу РФ. По данному факту в СУ СКР по Омской области возбудили уголовное дело. Сумма причинённого материального ущерба — 1 миллион 925 тысяч рублей.
Кроме того с краснокнижным уловом в разных местах были задержаны местные жители 1977 и 1992 годов рождения. При этом, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, один из рыбаков использовал перетяги. Против двух мужчин также было возбуждено уголовные дела. Сумма ущерба составила 481 тысячу рублей в каждом случае.
Ранее мы писали о том, что два жителя Тарского района пойдут под суд за незаконную добычу рыбы ценных пород.