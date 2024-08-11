Сразу нескольких жителей Омской области задержали за незаконный вылов осетров

Кроме того с краснокнижным уловом в разных местах были задержаны местные жители 1977 и 1992 годов рождения. При этом, как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, один из рыбаков использовал перетяги. Против двух мужчин также было возбуждено уголовные дела. Сумма ущерба составила 481 тысячу рублей в каждом случае.