В Воронеже восстановили движение по улице Южно-Моравской

Южно-Моравская улица в Воронеже вновь открыта для движения, сообщили в мэрии областного центра в воскресенье, 11 августа. Улицу перекрывали для устранения последствий падения обломков БПЛА.
Как сообщало РИА «Воронеж», минувшей ночью силами ПВО на территории региона было уничтожено более 15 беспилотников. Никто не пострадал. В столице Черноземья незначительно повреждено административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств. Без электричества остаются около 100 жителей. Кроме того, повреждены два частных дома: у одного пострадала крыша, у другого — фасад. На местах происшествий уже работают сотрудники управ районов.
Опасность атаки БПЛА была объявлена в Воронежской области в 0:41 воскресенья, 11 августа. Отбой был дан в 7:52.