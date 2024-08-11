Два человека пострадали при крупном пожаре на складе на юге Петербурга

Крупный производственный пожар произошел в ночь на 11 августа в Московском районе Петербурга. Информация о ЧП по адресу: 5-й Предпортовый проезд, д. 3 поступила на пульт дежурного «01» в 03:02, сообщили в региональном ГУ МЧС.