Два человека пострадали при крупном пожаре на складе на юге Петербурга

В двухэтажном складском здании размером 25×70 метров происходило горение обстановки на площади 800 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.
Возгорание удалось локализовать в 05:02. С огнем боролись 28 спасателей и шесть единиц техники.
В результате пострадали двое мужчин, которых госпитализировали в лечебное учреждение. В настоящий момент последствия пожара устраняются, все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в МЧС.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что после пожара на складе в Шушарах Wildberries выплатил продавцам 34,9 млрд рублей.