Колумбус
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при крупном пожаре на складе на юге Петербурга

Крупный производственный пожар произошел в ночь на 11 августа в Московском районе Петербурга. Информация о ЧП по адресу: 5-й Предпортовый проезд, д. 3 поступила на пульт дежурного «01» в 03:02, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В двухэтажном складском здании размером 25×70 метров происходило горение обстановки на площади 800 кв. м. Пожару был присвоен повышенный номер сложности 1-БИС.

Возгорание удалось локализовать в 05:02. С огнем боролись 28 спасателей и шесть единиц техники.

В результате пострадали двое мужчин, которых госпитализировали в лечебное учреждение. В настоящий момент последствия пожара устраняются, все обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после пожара на складе в Шушарах Wildberries выплатил продавцам 34,9 млрд рублей.

пожары