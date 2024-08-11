В Красноярске ребенку стало плохо от сэндвича в «Юдинской долине»

Инцидент произошел 10 августа. Мать с мальчиком приехала в экопарк. Семья решила перекусить в визит-центре и купили сэндвич с курицей. На нем было отмечено, что фастфуд приготовили 8 августа, а срок его годности — 5 суток, то есть до 13 августа.