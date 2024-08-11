В Красноярске ребенку стало плохо от сэндвича в «Юдинской долине»

Об этом сообщает издание NGS24.RU. Мать подозревает, что мальчик отравился сэндвичем из автомата.
Инцидент произошел 10 августа. Мать с мальчиком приехала в экопарк. Семья решила перекусить в визит-центре и купили сэндвич с курицей. На нем было отмечено, что фастфуд приготовили 8 августа, а срок его годности — 5 суток, то есть до 13 августа.
Мама и сын съели бутерброд и пошли гулять. Через 15 минут ребенок пожаловался на острые боли, у него появилась отрыжка. Также мальчика начало тошнить, затем его вырвало более 7 раз.
Семья вернулась к визит-центру. Женщина с ребенком вызвали скорую и сообщили администрации парка о некачественной еде.
После того, как врачи промыли ребенку и назначили лечение, ему стало лучше. Красноярка предположила, что ребенок мог отравиться бутербродом. В администрации парка не прокомментировали ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 10-месячная девочка отравилась мышиным ядом.